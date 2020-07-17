До звонка Дуде от "генсека ООН" пранкеры пытались поговорить от имени Зеленского и Макрона

Разговор российских пранкеров с Анджеем Дудой от имени генсека ООН был уже третьей - и первой успешной - попыткой поговорить с президентом Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Rzeczpospolita.

Сперва пранкеры пытались позвонить ему от имени президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.

Работники канцелярии Анджея Дуды раскрыли обман, осуществив проверку через секретариаты обоих президентов и посольства.

Третья попытка оказалась удачной из-за ошибки сотрудника представительства Польши в ООН - он не проверил, действительно ли данный номер принадлежит помощнику Антонио Гутерриша, и не выяснил, что помощника, от имени которого звонили пранкеры, на самом деле не существует.

Стало известно, что сначала пранкер Кузнецов позвонил в секретариат канцелярии президента, представившись несуществующим помощником Гутерриша и прося о разговоре с Дудой генсека ООН для поздравления с победой во втором туре.

В канцелярии попросили его направить письмо-запрос, а затем обратились в представительство Польши в ООН, прося уточнить в пресс-службе генсека ООН, действительно ли есть помощник с таким номером и электронной почтой и действительно ли Гутерриш планировал звонить Анджею Дуде.

По словам Витольда Дзельського, директора отдела международных связей канцелярии президента, его дважды заверили, что электронная почта была настоящей.

В канцелярии говорят, что их не слишком насторожила электронная почта на protonmail, потому что он считается надежным каналом связи, в дополнение к официальным защищенным.

В МИД Польши в четверг вечером сообщили, что двух причастных к ошибке сотрудников Постоянного представительства Польши в ООН в Нью-Йорке уволили.

Накануне глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что розыгрыш польского президента Анджея Дуды российскими пранкерами является примером дезинформации со стороны РФ, которая имела целью поссорить Польшу и Украину, и что такой разговор слишком хорошо спланирован как для шутки.

Как сообщалось, российские пранкеры позвонили Анджею Дуде и представились генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Разговор длился около 10 минут.

Во время разговора польский президент, среди прочего, рассказывал о ситуации с коронавирусом в Польше. В ответ на вопрос о том, что могло быть основным источником заражений в Польше, он говорит, что это "сложно сказать", но одной из причин "может быть Украина, потому что в Польше много людей из Украины".