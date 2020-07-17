Верховний суд Німеччини: у поліції надмірний доступ до даних в Інтернеті

Поліція та розвідка Німеччини мають надмірний доступ до персональних даних користувачів мобільних телефонів та Інтернету.

Таке рішення виніс Верховний суд Німеччини, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Конституційний суд у Карлсруе постановив, що декілька положень, що дозволяють отримати доступ до так званих "даних про інвентаризацію", які включають в себе імена та дати народження користувачів Інтернету та мобільних пристроїв, є неконституційними.

Суд зазначив, що чинний закон порушує "основні права користувачів на інформаційне самовизначення та захист секретності телекомунікацій".

Суд додав, що хоча доступ до таких даних, як правило, допустимий згідно з конституційним законодавством Німеччини, "правила передачі та пошуку повинні достатньо обмежувати цілі, для яких використовуються дані".

Рішення означає, що німецький закон про телекомунікації та кілька інших законів потрібно буде переглянути. До того часу діюче законодавство залишається чинним.

До цих пір поліція Німеччини могла запитувати такі дані під час розслідування кримінальних справ, хоча вони мали обмежений доступ до даних, що свідчать про зв'язки з іншими користувачами.

Слідчим було також дозволено запитувати додаткові дані від телефонних та телекомунікаційних компаній, а також від лікарень та готелів. Правоохоронні органи використовують приватні дані для розкриття злочинів та запобігання терористичним діям.

Конституційний суд значною мірою підтримав цю практику у постанові у 2012 році. Судді визначили, що зростаюча важливість електронного зв’язку означає, що правоохоронним органам потрібен "найпростіший можливий метод відстеження телефонних номерів до осіб".

Однак вони також постановили, що діючий акт про телекомунікації був надто ліберальним у дозволеному доступі, що вимагає перегляду.