Верховный суд Германии: у полиции чрезмерный доступ к данным в Интернете

Полиция и разведка Германии имеют слишком большой доступ к персональным данным пользователей мобильных телефонов и Интернета.

Такое решение вынес Верховный суд Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Конституционный суд в Карлсруэ постановил, что несколько положений, позволяющих получить доступ к так называемым "данным об инвентаризации", которые включают имена и даты рождения пользователей Интернета и мобильных устройств, являются неконституционными.

Суд отметил, что действующий закон нарушает "основные права пользователей на информационное самоопределение и защиту секретности телекоммуникаций".

Суд добавил, что хотя доступ к таким данным, как правило, допустим согласно конституционному законодательству Германии, "правила передачи и поиска должны достаточно ограничивать цели, для которых используются данные".

Решение означает, что немецкий закон о телекоммуникациях и несколько других законов нужно будет пересмотреть. До того времени действующее законодательство остается в силе.

До сих пор полиция Германии могла запрашивать такие данные при расследовании уголовных дел, хотя они имели ограниченный доступ к данным, свидетельствующим о связях с другими пользователями.

Следователям было также разрешено запрашивать дополнительные данные у телефонных и телекоммуникационных компаний, а также больниц и гостиниц. Правоохранительные органы используют частные данные для раскрытия преступлений и предотвращения террористических действий.

Конституционный суд в значительной мере поддержал эту практику в постановлении в 2012 году. Судьи определили, что растущая важность электронной связи означает, что правоохранительным органам нужен "самый простой возможный метод отслеживания телефонных номеров к лицам".

Однако они также постановили, что действующий акт о телекоммуникациях был слишком либеральным в разрешенном доступе, что требует пересмотра.