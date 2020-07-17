У Румунії знову антирекорд нових хворих на коронавірус: 777 за добу

У Румунії напередодні зареєстрували новий антирекорд приросту хворих на коронавірус - вперше більше 700 за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За даним, оприлюдненими 16 липня, з 19 097 тестів 777 виявилися позитивними. Попередній рекордний показник, зареєстрований 11 липня, складав 698 нових заражень.

Водночас, у цей день здійснили і рекордну кількість тестів, що частково пояснює зростання кількості виявлених хворих.

Кількість пацієнтів у реанімації також зросла - до 261, порівняно з 248 попередньої доби.

Померли за добу 19 людей, з яких двоє – молодші 50 років. Водночас, лише в одного з померлих не було хронічних проблем зі здоров’ям. Одужали за цю ж добу 757 хворих.

Загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом у Румунії зросла до 35 тисяч. З них 1971 померли, понад 24 300 – одужали.

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації уряд вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації починаючи з 17 липня ще на 30 днів.

"У цих умовах, коли не тільки кількість пацієнтів не зменшується, а навіть збільшується, очевидно, що стан надзвичайної ситуації буде продовжено на 30 днів, але зберігатимуться лише ті обмеження, які тепер діють. Отже, не передбачається введення нових обмежень, оскільки, на жаль, з огляду на цей розвиток, неможливо запровадити нові розслаблення" - заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.