В Румынии снова антирекорд новых заражений коронавирусом: 777 за сутки

В Румынии зарегистрировали новый антирекорд прироста больных коронавирусом - впервые более 700 за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

По данным, обнародованным 16 июля, с 19 097 тестов 777 оказались положительными. Предыдущий рекордный показатель, зарегистрированный 11 июля, составлял 698 новых заражений.

В то же время, в этот день провели и рекордное количество тестов, что частично объясняет рост числа выявленных больных.

Количество пациентов в реанимации также выросло - до 261, по сравнению с 248 накануне.

Умерли за сутки 19 человек, из которых двое - младше 50 лет. В то же время, только у одного из умерших не было хронических проблем со здоровьем. Выздоровели за эти же сутки 757 больных.

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом в Румынии выросло до 35 000. Из них 1971 умерили, более 24 300 - выздоровели.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации с 17 июля еще на 30 дней.

"В этих условиях, когда не только количество пациентов не уменьшается, а даже увеличивается, очевидно, что состояние чрезвычайной ситуации будет продлено на 30 дней, но сохранятся только те ограничения, которые действуют сейчас", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.