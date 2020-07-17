Президент Косова завершив 4-денні свідчення у Гаазі

Президент Косова Хашим Тачі завершив надання показів у Спеціальній прокуратурі в Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Хашим Тачі, колишній політичний керівник Армії визволення Косова (УЧК) спілкувався із спецпрокурорами чотири дні – із понеділка до четвер.

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Нагадаємо, 24 червня Спеціальна прокуратура в Гаазі висунула обвинувачення проти президента Косова, а також екс-спікера парламенту, екс-керівника розвідки Кадрі Веселі. Їх як колишніх очільників Армії визволення Косова звинуватили у причетності до злочинів проти людства та воєнних злочинів.

"Я дуже радий, що мав можливість чотири дні поспіль давати пояснення з усіх питань, що стосуються моєї діяльності під час війни та моїх зусиль заради миру", - сказав Тачі журналістам в Гаазі.

Він додав, що якщо Спеціальна прокуратура "зробить професійну, чесну та неупереджену роботу, вони можуть зробити висновок, що я не вчинив жодного злочину", та додав, що тоді йшла справедлива війна за свободу Косова.

Раніше президент Косова заявив, що подасть у відставку, якщо обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури проти нього буде підтверджений.

Спеціальна прокуратура у Гаазі створена для розслідування злочинів, скоєних під час війни в Косово наприкінці 1990-х. Вона діє в рамках правоохоронної системи Косова, але фінансується Європейським Союзом.