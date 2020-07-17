Лідери Сербії та Косова провели перші за майже 2 роки особисті переговори 

Лідери Сербії та Косова провели свої перші особисті переговори за останні 20 місяців в рамках процесу діалогу за посередництва Європейського союзу, спрямованого на нормалізацію відносин між двома балканськими сусідами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFERL.

Президент Сербії Александр Вучич і прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті зустрілися 16 липня в Брюсселі і домовилися зустрітися знову особисто на початку вересня.

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Зустріч у четвер стала продовженням спілкування в форматі відеоконференції 12 липня, у якому взяли участь також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель та спеціальний представник ЄС Мирослав Лайчак.

Переговори на технічному рівні продовжаться наступного тижня.

Лайчак, який є посередником у переговорах, сказав, що обидві сторони зосередилися на питаннях зниклих безвісти і переміщених осіб, а також на економічому співробітництві.

Хоті покинув зібрання, сказавши, що в діалозі досягнутий прогрес, але це була важка зустріч. "Я представив нашу позицію на цій зустрічі, і я ніколи не відійду від цієї позиції", - сказав він.

Сербський лідер заявив, що хоче вирішити невирішені суперечки з Косово. "Але очевидно, що в даний момент відмінності дуже великі з усіх важливих і стратегічних питань", - сказав Вучич.

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Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, який головує на переговорах в Брюсселі з Лайчаком, закликав обидві сторони до діалогу "в дусі компромісу і прагматизму".

Косово, колишня провінція Сербії, проголосило незалежність в 2008 році, але Белград її не визнає. П'ять з 27 країн ЄС - Румунія, Кіпр, Греція, Словаччина та Іспанія - також не визнають незалежність Косова.