Президент Косово завершил 4-дневные показания в Гааге

Президент Косово Хашим Тачи завершил дачу показаний в Специальной прокуратуре в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Хашим Тачи, бывший политический руководитель Армии освобождения Косово (УЧК) общался с спецпрокурорам четыре дня - с понедельника по четверг.

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Напомним, 24 июня Специальная прокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово, а также экс-спикера парламента, экс-руководителя разведки Кадри Веселые. Их как бывших руководителей Армии освобождения Косово обвинили в причастности к преступлениям против человечества и военным преступлениям.

"Я очень рад, что имел возможность четыре дня подряд давать объяснения по всем вопросам, касающимся моей деятельности во время войны и моих усилий ради мира", - сказал Тачи журналистам в Гааге.

Он добавил, что если Специальная прокуратура "сделает профессиональную, честную и непредвзятую работу, они могут сделать вывод, что я не совершил ни одного преступления", и добавил, что тогда шла справедливая война за свободу Косово.

Ранее президент Косово заявил, что подаст в отставку, если обвинительное заключение Специальной прокуратуры против него будет подтверждено.

Специальная прокуратура в Гааге создана для расследования преступлений, совершенных во время войны в Косово в конце 1990-х. Она действует в рамках правоохранительной системы Косово, но финансируется Европейским Союзом