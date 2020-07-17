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Прем’єр Греції закликає ЄС до жорстких санкцій проти Туреччини

П'ятниця, 17 липня 2020, 15:30

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав лідерів Європейського Союзу зайняти чітку позицію і ввести "жорсткі санкції" проти Туреччини у відповідь на зростаючу агресію Анкари проти Греції і Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За словами джерела в грецькому уряді, Міцотакіс закликав вжити заходів щодо приборкання Анкари під час саміту ЄС в Брюсселі, спрямованого на переговори про параметри фонду відновлення після коронавірусу.

Посилаючись на турецькі порушення в Східному Середземномор'ї в короткому зверненні до лідерів ЄС, грецький прем'єр-міністр підкреслив, що Туреччині не можна дозволити порушувати суверенні права двох держав-членів.

Міцотакіс також послався на провокаційне рішення турецького уряду перетворити об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Собор Святої Софії в мечеть, заявивши, що це демонструє ставлення Анкари до міжнародних угод, поняття взаємної поваги і міжконфесійного діалогу.

Він також попросив, щоб відносини між ЄС і Туреччиною були більш детально обговорені на наступному засіданні Європейської Ради.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії  Жозеп Боррель висловив жаль у зв'язку з рішенням Туреччини змінити статус собору Святої Софії.

Детальніше про це рішення у статті "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".

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Греція Туреччина санкції
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