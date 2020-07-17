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Премьер Греции призывает ЕС к жестким санкциям против Турции

Пятница, 17 июля 2020, 15:30

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал лидеров Европейского Союза занять четкую позицию и ввести "жесткие санкции" против Турции в ответ на растущую агрессию Анкары против Греции и Кипра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По словам источника в греческом правительстве, Мицотакис призвал принять меры по обузданию Анкары во время саммита ЕС в Брюсселе, направленного на переговоры о параметрах фонда восстановления после коронавирус.

Ссылаясь на турецкие нарушения в Восточном Средиземноморье в коротком обращении к лидерам ЕС, греческий премьер-министр подчеркнул, что Турции нельзя разрешить нарушать суверенные права двух государств-членов.

Мицотакис также сослался на провокационное решение турецкого правительства преобразовать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Собор Святой Софии в мечеть, заявив, что это демонстрирует отношение Анкары к международным соглашениям, понятие взаимного уважения и межконфессионального диалога.

Он также попросил, чтобы отношения между ЕС и Турцией были более детально обсуждены на следующем заседании Европейского Совета.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с решением Турции изменить статус собора Святой Софии.

Подробнее об этом решении в статье: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью

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Греция Турция санкции
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