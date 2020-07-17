Прем'єр Британії сподівається на повернення до "значної нормальності" до Різдва

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розраховує, що обмеження в зв'язку з коронавірусом будуть і далі послаблюватися та очікує "значне повернення до нормального життя" до Різдва.

Про це він заявив на пресконференції в Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Я щиро сподіваюся, що ми зможемо переглянути обмеження, які залишаються, і забезпечити більш істотне повернення до нормального життя з листопада, можливо, якраз до Різдва", - сказав він.

Згідно з новими правилами, в Англії люди можуть використовувати громадський транспорт для поїздок вже відсьогодні, в той час як рекомендації для роботодавців зміняться з 1 серпня.

За словами прем'єра, у компаній буде більше свободи повертати співробітників на робочі місця, якщо це буде безпечно.

"Замість того, щоб уряд наказував людям працювати вдома, ми збираємося надати роботодавцям більше свободи дій і попросити їх прийняти рішення про те, як їх співробітники можуть працювати безпечно", - сказав він.

Джонсон додав, що він "сподівається на краще і планує найгірше".

Адміністрації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії мають право встановлювати свої власні терміни для послаблення обмежень.

Раніше повідомлялося, що в Англії місцеві ради отримали нові повноваження, які дозволять їм закривати паби, кафе, магазини і ресторани в районах, постраждалих від спалахів коронавірусу.