Премьер Британии надеется на возвращение к "значительной нормальности" до Рождества

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что ограничения в связи с коронавирусом будут и дальше ослабляться и ожидает "значительное возвращение к нормальной жизни" к Рождеству.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Я искренне надеюсь, что мы сможем пересмотреть остающиеся ограничения и обеспечить более существенное возвращение к нормальной жизни с ноября, возможно, как раз к Рождеству", - сказал он.

Согласно новым правилам, в Англии люди могут использовать общественный транспорт для поездок уже с сегодняшнего дня, в то время как рекомендации для работодателей изменятся с 1 августа.

По словам премьера, у компаний будет больше свободы возвращать сотрудников на рабочие места, если это будет безопасно.

"Вместо того, чтобы правительство приказывало людям работать дома, мы собираемся предоставить работодателям больше свободы действий и попросить их принять решение о том, как их сотрудники могут работать безопасно", - сказал он.

Джонсон добавил, что он "надеется на лучшее и планирует худшее".

Администрации в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии имеют право устанавливать свои собственные сроки для ослабления ограничений.