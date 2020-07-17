Премьер Британии надеется на возвращение к "значительной нормальности" до Рождества
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что ограничения в связи с коронавирусом будут и дальше ослабляться и ожидает "значительное возвращение к нормальной жизни" к Рождеству.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
"Я искренне надеюсь, что мы сможем пересмотреть остающиеся ограничения и обеспечить более существенное возвращение к нормальной жизни с ноября, возможно, как раз к Рождеству", - сказал он.
Согласно новым правилам, в Англии люди могут использовать общественный транспорт для поездок уже с сегодняшнего дня, в то время как рекомендации для работодателей изменятся с 1 августа.
По словам премьера, у компаний будет больше свободы возвращать сотрудников на рабочие места, если это будет безопасно.
"Вместо того, чтобы правительство приказывало людям работать дома, мы собираемся предоставить работодателям больше свободы действий и попросить их принять решение о том, как их сотрудники могут работать безопасно", - сказал он.
Джонсон добавил, что он "надеется на лучшее и планирует худшее".
Администрации в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии имеют право устанавливать свои собственные сроки для ослабления ограничений.