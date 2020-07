Європол: викрита в Італії мережа фальшивомонетників – "можливо найбільша" в історії євро

Європол офіційно підтвердив інформацію про викриття мережі фальшивомонетників в Італії та зазначає, що вона, ймовірно – найбільша в історії євро.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Європолу, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, перша інформація про викриття мафіозної мережі фальшивомонетників - 44 арешти та конфісковане майно на 8 млн євро - з’явилася у ЗМІ у четвер. Тоді AFP посилалося на слова представника французької поліції.

"Кримінальна мережа, викрита в Італії, виробляла 25% усіх підроблених банкнот євро, виявлених в обігу. Ця мережа, можливо, найбільша з усіх, що будь-коли діяли з моменту запровадження євро", - йдеться в офіційному комюніке Європолу.

У спецоперації брали участь правоохоронці Італії, Бельгії та Франції. Європол допомагав з обміном інформацією, координацією дій та аналітичною роботою.

