Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро

Европол официально подтвердил информацию о разоблачении сети фальшивомонетчиков в Италии и отмечает, что она, вероятно - крупнейшая в истории евро.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европола, пишет "Европейская правда".

Напомним, первая информация о разоблачении мафиозной сети фальшивомонетчиков, 44 арестах и конфискованном имуществе на 8 млн евро, появилась в СМИ в четверг. Тогда AFP ссылалось на слова представителя французской полиции.

"Уголовная сеть, разоблаченная в Италии, производила 25% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении. Эта сеть, возможно, крупнейшая сеть из всех, которые когда-либо действовали с момента введения евро", - говорится в официальном коммюнике Европола.

В спецоперации принимали участие правоохранители Италии, Бельгии и Франции. Европол помогал с обменом информацией, координацией действий и аналитической работой.

Counterfeiters who produced 25% of all euro counterfeit banknotes in circulation busted! They distributed over 3 million counterfeit banknotes worth of over €233 million.



44 arrests by @_Carabinieri_ 🇮🇹 supported by authorities from 🇧🇪 🇫🇷 and #Europol: https://t.co/7mCBCTgw33 pic.twitter.com/nB55ErjXZx — Europol (@Europol) July 17, 2020

Расследование началось еще в октябре 2017 года, когда в итальянском Беневенто изъяли крупную партию фальшивых банкнот € 50.

Полиция обратила внимание, что подделки изготовили с использованием сложных методов печати, на качественном оборудовании и материалах, с хорошим знанием тонкостей, воссоздав все важные отметки, которые используются для защитной маркировки настоящих банкнот.

В феврале 2018 года в Неаполе обнаружили еще 450 000 единиц поддельных банкнот номиналом 50 и 100 евро, спрятанных в цистернах. Через полгода, в июле, в Ломбардии нашли еще партию поддельных монет.

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Дальнейшие следственные действия в координации с Европолом помогли разоблачить сеть преступников, которые стояли за подделкой денег.

15 июля правоохранители арестовали 44 подозреваемых и заморозили активы на общую сумму 8 млн евро.

Эта сумма учитывает конфискованные в Италии 50 квартир, 8 предпринимательских помещений, 2 фермы, 10 компаний из различных сфер, 12 автомобилей, одну элитную яхту и средства на 22 банковских счетах.

Правоохранители подозревают, что за годы своей деятельности преступники изготовили и распространили более 3 млн поддельных банкнот на общую сумму более 233 млн евро.

Глава сети занимался подделкой денег более 20 лет, и не только их изготовлением, но и распространением в ЕС. Расследование установило, что он связан с итальянской мафиозной группой Camorra.