Европол: разоблаченная в Италии сеть фальшивомонетчиков - возможно крупнейшая в истории евро

Европол официально подтвердил информацию о разоблачении сети фальшивомонетчиков в Италии и отмечает, что она, вероятно - крупнейшая в истории евро.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европола, пишет "Европейская правда".

Напомним, первая информация о разоблачении мафиозной сети фальшивомонетчиков, 44 арестах и конфискованном имуществе на 8 млн евро, появилась в СМИ в четверг. Тогда AFP ссылалось на слова представителя французской полиции.

"Уголовная сеть, разоблаченная в Италии, производила 25% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении. Эта сеть, возможно, крупнейшая сеть из всех, которые когда-либо действовали с момента введения евро", - говорится в официальном коммюнике Европола.

В спецоперации принимали участие правоохранители Италии, Бельгии и Франции. Европол помогал с обменом информацией, координацией действий и аналитической работой.

Counterfeiters who produced 25% of all euro counterfeit banknotes in circulation busted! They distributed over 3 million counterfeit banknotes worth of over €233 million.



44 arrests by @_Carabinieri_ 🇮🇹 supported by authorities from 🇧🇪 🇫🇷 and #Europol: https://t.co/7mCBCTgw33 pic.twitter.com/nB55ErjXZx