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Тисячі людей вийшли на марш в передмісті Парижа у пам’ять про загиблого темношкірого

Неділя, 19 липня 2020, 11:36

У суботу, 18 липня, тисячі людей зібралися в паризькому передмісті Бомон-сюр-Уаз на акцію пам'яті Адами Траоре, темношкірого француза, який помер чотири роки тому під час затримання правоохоронцями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI

Фігура Траоре давно стала символом руху проти поліцейського насильства у Франції. Але маніфестації з вимогою "правди для Адами" отримали новий розвиток на тлі мітингів Black Lives Matter, що спалахнули в США після смерті Джорджа Флойда.

 

Адама Траоре помер 19 липня 2016 року в жандармерії міста Персан, куди його привезли після затримання в сусідньому Бомон-сюр-Уазі. Аутопсія і медичні експертизи, проведені на вимогу прокуратури, надали висновки про невинність жандармів, і про те, що затриманий помер від кардіогенного набряку легень. 

У той же час дві незалежні експертизи, проведені на замовлення родини Адами Траоре, встановили, що причиною смерті стали дії правоохоронців, які застосували до затриманого задушливе захоплення.

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Дані останньої експертизи були оприлюднені 2 червня цього року, після чого до паризького Палацу правосуддя, розташованого на околиці міста, вийшло від 20 до 30 тисяч осіб. Маніфестація закінчилася безладами. Акції протесту також пройшли в той день і пізніше в багатьох містах Франції, включаючи всі найбільші.

Незабаром після цього, 10 липня, прокуратура оголосила про проведення незалежної медичної експертизи у Бельгії, результати якої очікуються в січні 2021 року.

У свою чергу, в поліції відкидають всі звинувачення в насильстві і расизмі, які, на думку багатьох критиків, є "типовими" для французьких співробітників правопорядку.

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