Тысячи человек вышли на марш в пригороде Парижа в память о погибшем темнокожем

В субботу, 18 июля, тысячи людей собрались в парижском пригороде Бомон-сюр-Уаз на акцию памяти Адамы Траоре, темнокожего француза, который умер четыре года назад во время задержания правоохранителями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Фигура Траоре давно стала символом движения против полицейского насилия во Франции. Но манифестации с требованием "правды для Адамы" получили новое развитие на фоне митингов Black Lives Matter, вспыхнувших в США после смерти Джорджа Флойда.

Адама Траоре умер 19 июля 2016 года в жандармерии города Персани, куда его привезли после задержания в соседнем Бомон-сюр-Уазе. Аутопсия и медицинские экспертизы, проведенные по требованию прокуратуры, дали заключения о невиновности жандармов, и о том, что задержанный умер от кардиогенного отека легких.

В то же время две независимые экспертизы, проведенные по заказу семьи Адамы Траоре, установили, что причиной смерти стали действия правоохранителей, которые применили к задержанному удушающий захват.

Данные последней экспертизы были обнародованы 2 июня этого года, после чего к парижскому Дворцу правосудия, расположенному на окраине города, пришло от 20 до 30 тысяч человек. Манифестация закончилась беспорядками. Акции протеста также прошли в тот день и позже во многих городах Франции, включая все крупные.

Вскоре после этого, 10 июля, прокуратура объявила о проведении независимой медицинской экспертизы в Бельгии, результаты которой ожидаются в январе 2021 года.

В свою очередь, в полиции отвергают все обвинения в насилии и расизме, которые, по мнению многих критиков, являются "типичными" для французских сотрудников правопорядка.