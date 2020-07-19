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Ветерани вийшли на протест у Кишиневі після затримань демонстрантів

Неділя, 19 липня 2020, 12:54

У Кишиневі 19 липня відбувається протест ветеранів придністровського конфлікту, які виступають проти чинної влади і вимагають її відставки. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Протестувальники обурені тим, як діяла поліція на протесті ветеранів 16 липня. Тоді затримали кількох людей. Ветеранів прийшли підтримати прості громадяни і деякі політики. Деякі з присутніх скандують "Геть Додона" та закликають до його відставки.

 
Фото: Sergiu Litvinenco

У четвер ветерани придністровського конфлікту влаштували протест перед парламентом. Вони виступили проти невиконань владою обіцянок. Зокрема, їм не видали безкоштовно поліси медичного страхування.

Ввечері поліція затримала 9 учасників протесту. Заступник голови Інспекторату громадської безпеки Олексій Гросу повідомив, що демонстрантів довелося затримати, тому що "вони перейшли всі дозволені межі". 

На наступний день стало відомо, що деяких затриманих звинувачують у насильницьких діях і нападі на поліцейських. Депутат від партії "Платформа Гідність і правда" (DA) Кирило Моцпан заявив 17 липня, що поліцейські самі побили деяких протестувальників, і один з них у комі.

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