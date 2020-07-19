Ветераны вышли на протест в Кишиневе после задержаний демонстрантов

В Кишиневе 19 июля протестуют ветераны приднестровского конфликта, которые выступают против действующей власти и требуют ее отставки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Протестующие возмущены тем, как действовала полиция на протесте ветеранов 16 июля. Тогда задержали нескольких человек. Ветеранов пришли поддержать простые граждане и некоторые политики. Некоторые из присутствующих скандируют "Долой Додона" и призывают к его отставке.

Фото: Sergiu Litvinenco

В четверг ветераны приднестровского конфликта устроили протест перед парламентом. Они выступили против невыполнений властью обещаний. В частности, им не выдали бесплатно полисы медицинского страхования.

Вечером полиция задержала 9 участников протеста. Заместитель председателя Инспектората общественной безопасности Алексей Гросу сообщил, что демонстрантов пришлось задержать, потому что "они перешли все дозволенные границы".

На следующий день стало известно, что некоторых задержанных обвиняют в насильственных действиях и нападении на полицейских. Депутат от партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Кирилл Моцпан заявил 17 июля, что полицейские сами избили некоторых протестующих, и один из них в коме.