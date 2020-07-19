Польша не согласна на привязку верховенства права к бюджету ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в воскресенье, что не согласится с новым механизмом замораживания денег ЕС для стран, нарушающих верховенство права.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом он сказал в Брюсселе, когда 27 глав ЕС прибыли на третий день саммита по спасению экономики Евросоюза.

Новый механизм по замораживанию выплат предложен в рамках семилетнего бюджета ЕС, который сформирован с учетом влияния коронавирусного кризиса.

По словам Моравецкого, лидеры ЕС по-прежнему разделены по многим вопросам. В частности, по бюджетным "скидкам", управлении новым фондом восстановления экономики, пропорции между грантами и кредитами и климатическими требованиями.

"Есть очень общая норма относительно верховенства права, которой, как мы хорошо это видели в Польше за последние несколько лет, сильно злоупотребляли. С таким общим условием мы не можем согласиться. Это инструмент в руках более сильных стран, которые могут начать шантажировать другие страны" , - цитирует Моравецкого Politico.

Спор о механизме обеспечения верховенства права со странами ЕС имеет и Венгрия. Премьер Виктор Орбан выразил недовольство позицией Нидерландов по этому вопросу, заявив, что Марк Рютте его ненавидит. Он добавил, что бывший коммунистический режим "использовал нечеткие юридические термины, точно такие же, как те, что прописаны в предложении нидерландца".

Напомним, лидеры ЕС в субботу, после двух дней напряженных переговоров не смогли договориться о масштабном фонде для восстановления своих экономик после пандемии коронавируса и продолжили свой саммит еще на день.

На саммите обсуждают предложенный фонд восстановления объемом 750 млрд евро и бюджет ЕС на 2021-27 годы объемом более 1 трлн евро.