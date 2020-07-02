Британія скасує вимогу щодо карантину для мандрівників з 75 країн – ЗМІ

З понеділка Британія більше не вимагатиме перебування протягом 14 днів у карантині від прибулих з 75 країн світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telegraph.

Уряд Британії відмовився від ідеї організації повітряних мостів і замість цього змінить правила поїздок в низку держав. Наразі МЗС рекомендує утриматися від будь-яких закордонних поїздок за винятком життєво необхідних.

Список країн, який буде опублікований в четвер або п'ятницю, скасує заборону Міністерства закордонних справ на несуттєві поїздки майже в усі країни ЄС, британські території, включаючи Бермудські острови і Гібралтар, а також Туреччину, Таїланд, Австралію і Нову Зеландію.

Всі 75 країн були оцінені як місця з досить низьким ризиком для відпочиваючих на підставі поширеності COVID-19, того, що їх рівень інфікування знижується і що їх даним про рівень захворюваності можна довіряти.

Це означає, що з понеділка приїжджим з 75 країн більше не доведеться проходити карантин протягом 14 днів після повернення до Британії.

Греція, яка, як очікується, буде "зеленою" країною з низьким рівнем ризику відповідно до урядової системи позначень, призупинила польоти з Британії до 15 липня через більш високий рівень коронавірусу у цій країні.

США, Росія і Бразилія увійдуть до числа країн "червоного" списку, щодо яких збережеться заборона на несуттєві поїздки.

Швеція, яка очолює таблицю в ЄС з показником 60 випадків коронавірусу на 100 000 населення, як очікується, буде класифікована як "червона", як і Португалія з показником 20 на 100 000 також потрапить у число "червоних" через спалах в Лісабоні і навколо нього.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України"