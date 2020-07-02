Британия отменит требование карантина для путешественников из 75 стран - СМИ

С понедельника Великобритания больше не будет требовать пребывания в течение 14 дней в карантине от прибывших из 75 стран мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telegraph.

Правительство Великобритании отказалось от идеи организации воздушных мостов и вместо этого изменит правила поездок в ряд государств. Сейчас МИД рекомендует воздержаться от любых зарубежных поездок, за исключением жизненно необходимых.

Список стран, который будет опубликован в четверг или пятницу, отменит запрет Министерства иностранных дел на несущественные поездки почти во все страны ЕС, британские территории, включая Бермудские острова и Гибралтар, а также Турцию, Таиланд, Австралию и Новую Зеландию.

Все 75 стран были оценены как места с достаточно низким риском для отдыхающих на основании распространенности COVID-19, того, что их уровень инфицирования снижается и их данным об уровне заболеваемости можно доверять.

Это означает, что с понедельника приезжим из 75 стран больше не придется проходить карантин в течение 14 дней после возвращения в Британию.

Греция, которая, как ожидается, будет "зеленой" страной с низким уровнем риска в соответствии с правительственной системы обозначений, приостановила полеты из Британии до 15 июля из-за более высокого уровня заболеваемости коронавирусом в этой стране.

США, Россия и Бразилия войдут в число стран "красного" списка, по которым сохранится запрет на несущественные поездки.

Швеция, возглавляющая таблицу в ЕС с показателем 60 случаев коронавируса на 100 000 населения, как ожидается, будет классифицирована как "красная", как и Португалия с показателем 20 на 100 000 - она также попадет в число "красных" из-за вспышки в Лиссабоне и вокруг него.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

Подробнее читайте в статье: На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины