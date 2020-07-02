Прем'єр Нідерландів відхилив заклик офіційно вибачитися за історію работоргівлі

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відхилив заклик коаліційних партій принести офіційні вибачення за роль країни в работоргівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Партії D66 і ChristenUnie, що входять до уряду, закликали "нести історичну відповідальність за свою історію". "Це можливо тільки в тому випадку, якщо ми визнаємо страждання багатьох людей і приносимо вибачимося за свої власні дії", - сказав лідер D66 Роб Єттен.

У середу Нідерланди відзначили 157 років з моменту скасування рабства. Лідер ChristenUnie Герт-Ян Сегерс заявив, що Нідерланди "повинні знайти примирення з минулим, в якому заподіювалися нелюдські страждання".

Але Рютте під час дискусії в голландському парламенті про расизм сказав, що, хоча він розуміє, що вибачення важливі для одних, "інші можуть вважати це болючим", і "питання в тому, чи можете ви вважати людей, які живуть сьогодні, відповідальними за минуле".

"Жертв і злочинців більше немає серед живих", - додав він.

Хоча уряд в минулому висловлював жаль з приводу ролі Нідерландів в рабстві, він ніколи офіційно не приносив вибачень.

Нагадаємо, бельгійський король Філіп I вперше офіційно висловив жаль у зв'язку з колонізацією Бельгією Конго та пов’язані з цим зловживаннями.