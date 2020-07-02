Премьер Нидерландов отклонил призыв официально извиниться за историю работорговли

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отклонил призыв коалиционных партий принести официальные извинения за роль страны в работорговле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Партии D66 и ChristenUnie, входящие в правительство, призвали "нести историческую ответственность за свою историю". "Это возможно только в том случае, если мы признаем страдания многих людей и извинимся за свои собственные действия", - сказал лидер D66 Роб Еттен.

В среду Нидерланды отметили 157 лет с момента отмены рабства. Лидер ChristenUnie Герт-Ян Сегерс заявил, что Нидерланды "должны найти примирение с прошлым, в котором причинялись нечеловеческие страдания".

Но Рютте во время дискуссии в голландском парламенте о расизме сказал, что, хотя он понимает, что извинения важны для одних, "другие могут считать это болезненным", и "вопрос в том, можете ли вы считать людей, которые живут сегодня, ответственными за прошлое ".

"Жертв и преступников больше нет в живых", - добавил он.

Хотя правительство в прошлом выражало сожаление по поводу роли Нидерландов в рабстве, оно никогда официально не приносило извинений.

Напомним, бельгийский король Филипп I впервые официально выразил сожаление в связи с колонизацией Бельгией Конго и связанными с этим злоупотреблениями.