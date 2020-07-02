Швейцарія зробила маски обов'язковими у громадському транспорті

Уряд Швейцарії оголосив, що з 6 липня пасажирам громадського транспорту доведеться обов'язково носити захисні маски для обличчя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

Це рішення є відповіддю на зростаючу кількість коронавірусних інфекцій та вимоги швейцарських кантонів.

"Після скасування заходів з боротьби з пандемією коронавірусу все більше людей користуються громадським транспортом. У багатьох випадках рекомендована відстань не дотримується", - йдеться в заяві уряду.

Вимога про носіння маски застосовується до всіх у віці 12 років і старше. Вона буде діяти в поїздах, трамваях і автобусах, гірських залізницях, канатних дорогах і на водному транспорті.

Швейцарські федеральні залізниці вже заявили, що провідники попросять будь-кого, хто не носить маску, залишити поїзд, а в разі відмови пасажир буде оштрафований.

До сих пір в громадському транспорті рекомендувалося носити маску в годину пік. Проте, уряд визнав, що мало хто дотримується рекомендацій.

"Ми хочемо запобігти другій хвилі", - заявив міністр внутрішніх справ Ален Берсет.

У середу Федеральне управління охорони здоров'я підтвердило 137 нових випадків COVID-19 в порівнянні з 62 у вівторок і 35 в понеділок.