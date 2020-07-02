Швейцария сделала маски обязательными в общественном транспорте

Правительство Швейцарии объявило, что с 6 июля пассажирам общественного транспорта придется обязательно носить защитные маски для лица.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Это решение является ответом на растущее число коронавирусных инфекций и требования швейцарских кантонов.

"После отмены мер по борьбе с пандемией коронавируса все больше людей пользуются общественным транспортом. Во многих случаях рекомендуемое расстояние не соблюдается", - говорится в заявлении правительства.

Требование о ношении маски применяется ко всем в возрасте 12 лет и старше. Оно будет действовать в поездах, трамваях и автобусах, горных дорогах, канатных дорогах и на водном транспорте.

Швейцарские федеральные железные дороги уже заявили, что проводники попросят любого, кто не носит маску, покинуть поезд, а в случае отказа пассажир будет оштрафован.

До сих пор в общественном транспорте рекомендовалось носить маску в час пик. Однако правительство признало, что мало кто придерживается рекомендаций.

"Мы хотим предотвратить вторую волну", - заявил министр внутренних дел Ален Берсет.

В среду Федеральное управление здравоохранения подтвердило 137 новых случаев COVID-19 по сравнению с 62 во вторник и 35 в понедельник.