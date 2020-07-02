Швеція з 4 липня дозволить в’їзд з 14 "безпечних" країн зі списку ЄС

Швеція в четвер оголосила про нові винятки з заборони на в'їзд для мандрівників з країн, які не є членами ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 4 липня людям з наступних країн буде дозволено вільно подорожувати до Швеції: Алжир, Австралія, Грузія, Японія, Канада, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай.

Це означає, що людям з цих країн буде дозволено подорожувати до Швеції з будь-якими цілями, включаючи туризм. Іноземці повинні лише дотримуватися рекомендацій щодо охорони здоров'я та безпеки від коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання та уникнення громадського транспорту, особливо в години пік.

Мандрівникам з інших країн, що не входять до ЄС і європейської економічної зони, як і раніше заборонений в'їзд до 31 серпня, але шведський уряд в четвер оголосив про зміни в категоріях людей, звільнених від заборони на в'їзд.

Винятки стосуються людей з новим видом на проживання або студентським дозволом, які ще не переїхали до Швеції. З 4 липня вони включені в список осіб, яким дозволено в'їзд до Швеції.

"Раніше громадянам ЄС і членам їх сімей, а також особам, які мають посвідку на проживання в Швеції, дозволялося в'їжджати до Швеції, якщо метою було повернення додому. Сьогоднішнє рішення означає, що вимога про те, що метою в'їзду має бути повернення додому, знімається. Таким чином, в'їзд дозволений громадянам ЄС та особам, які мають посвідку на проживання в Швеції, незалежно від мети поїздки", - йдеться в заяві шведського уряду в четвер.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

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