Швеция с 4 июля разрешит въезд из 14 "безопасных" стран из списка ЕС

Швеция в четверг объявила о новых исключениях из запрета на въезд для путешественников из стран, не являющихся членами ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С 4 июля людям из следующих стран будет разрешено свободно путешествовать в Швецию: Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Черногория, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Это значит, что людям из этих стран будет разрешено въезжать в Швецию с любыми целями, включая туризм. Иностранцы должны лишь следовать рекомендациям по охране здоровья и безопасности от коронавируса, таких как социальное дистанцирование и избежания общественного транспорта, особенно в часы пик.

Путешественникам из других стран, не входящих в ЕС и европейской экономической зоны, по-прежнему запрещен въезд до 31 августа, но шведское правительство в четверг объявил об изменениях в категориях людей, освобожденных от запрета на въезд.

Исключения касаются людей с новым видом на жительство или студенческим разрешением, которые еще не переехали в Швецию. С 4 июля они включены в список лиц, которым разрешен въезд в Швецию.

"Раньше гражданам ЕС и членам их семей, а также лицам, имеющим вид на жительство в Швеции, разрешалось въезжать в Швецию, если целью было возвращение домой. Сегодняшнее решение означает, что требование о том, что целью въезда должен быть возвращение домой, снимается. Таким образом, въезд разрешен гражданам ЕС и лицам, имеющим вид на жительство в Швеции, независимо от цели поездки", - говорится в заявлении шведского правительства в четверг.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.