Європарламент передає одну зі своїх будівель у Брюсселі під госпіталь

Європейський парламент передає одну зі своїх будівель у Брюсселі під госпіталь для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у відеозверненні президент Європарламенту Давид Сассолі.

Президент Європарламенту повідомив, що передає у розпорядження міської влади Брюсселю одну з будівель Європарламенту для розміщення пацієнтів та 100 авто для потреб медиків.

Our strength is our solidarity. As @Europarl_EN, we wanted to set a small example: we provided the Brussels authorities with one of our buildings to be used for patient care, as well as 100 vehicles. We are ready to do the same with our Luxembourg and Strasbourg offices. pic.twitter.com/PQHpMya6do