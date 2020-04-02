Європарламент передає одну зі своїх будівель у Брюсселі під госпіталь

Європейський парламент передає одну зі своїх будівель у Брюсселі під госпіталь для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у відеозверненні президент Європарламенту Давид Сассолі.

Президент Європарламенту повідомив, що передає у розпорядження міської влади Брюсселю одну з будівель Європарламенту для розміщення пацієнтів та 100 авто для потреб медиків.

Our strength is our solidarity. As @Europarl_EN, we wanted to set a small example: we provided the Brussels authorities with one of our buildings to be used for patient care, as well as 100 vehicles. We are ready to do the same with our Luxembourg and Strasbourg offices. pic.twitter.com/PQHpMya6do — David Sassoli (@EP_President) April 2, 2020

"Як Європарламент, ми хочемо продемонструвати невеликий приклад солідарності і надали владі Брюсселю – на випадок, якщо у цьому буде необхідність – одну з наших будівель для перетворення на госпіталь, а також – 100 авто.

Ми готові зробити те ж саме у Люксембурзі та Страсбурзі. У цих містах розташовані наші офіси, і ми хочемо підтримати їхніх мешканців у ці важкі часи. Наша сила – у нашій солідарності", - зазначив Давид Сассолі.

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Нагадаємо, 25 березня Давид Сассолі завершив 14-денну самоізоляцію після поїздки до рідної Італії.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія оголосила про виділення до 100 мільярдів євро для підтримки зайнятості у країнах-членах ЄС, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

Раніше євродепутати затвердили інвестиційну ініціативу Corona Response. Вона призначена для того, щоб якомога швидше направити 37 млрд євро з доступних фондів ЄС для громадян, регіонів і країн, які найбільше постраждали від пандемії.