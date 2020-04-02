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Європарламент передає одну зі своїх будівель у Брюсселі під госпіталь

Четвер, 2 квітня 2020, 19:16

Європейський парламент передає одну зі своїх будівель у Брюсселі під госпіталь для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у відеозверненні президент Європарламенту Давид Сассолі.

Президент Європарламенту повідомив, що передає у розпорядження міської влади Брюсселю одну з будівель Європарламенту для розміщення пацієнтів та 100 авто для потреб медиків.

"Як Європарламент, ми хочемо продемонструвати невеликий приклад солідарності  і надали владі Брюсселю – на випадок, якщо у цьому буде необхідність – одну з наших будівель для перетворення на госпіталь, а також – 100 авто.

Ми готові зробити те ж саме у Люксембурзі та Страсбурзі. У цих містах розташовані наші офіси, і ми хочемо підтримати їхніх мешканців у ці важкі часи. Наша сила – у нашій солідарності", - зазначив Давид Сассолі.

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Нагадаємо, 25 березня Давид Сассолі завершив 14-денну самоізоляцію після поїздки до рідної Італії.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія оголосила про виділення до 100 мільярдів євро для підтримки зайнятості у країнах-членах ЄС, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу.

Раніше євродепутати затвердили інвестиційну ініціативу Corona Response. Вона призначена для того, щоб якомога швидше направити 37 млрд євро з доступних фондів ЄС для громадян, регіонів і країн, які найбільше постраждали від пандемії.

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