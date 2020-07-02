Кулеба летить в Туреччину говорити про Крим, торгівлю і оборону

Глава МЗС Дмитро Кулеба 3-4 липня відвідає Туреччину для участі у восьмому засіданні українсько-турецької спільної групи стратегічного планування.

Про це "Європейській правді" у четвер повідомили у пресслужбі МЗС.

На засіданні сторони підіб’ють підсумки взаємодії у першому півріччі 2020 року та визначать пріоритети і завдання до кінця року, зазначили в міністерстві.

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Кулеба і його турецький колега Мевлют Чавушоглу "обговорять широке коло тем двосторонньої взаємодії та питання регіональної безпеки".

Окрема увага буде приділена процесу мілітаризації Криму, порушенням російською окупаційною владою прав людини на півострові, динаміці безпекової ситуації в Азовсько-Чорноморському регіоні та на Близькому Сході, протидії російській агресії на Донбасі та ініціативам мирного врегулювання на Сході України.

Міністри обговорять розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Туреччиною, поглиблення співпраці в енергетиці, взаємодію у сфері безпеки та оборони, перспективи завершення переговорного процесу щодо укладання Угоди про вільну торгівлю, питання взаємодії в межах ООН, НАТО, ОБСЄ, Раді Європи.

Сторони також обговорять підготовку до дев’ятого засідання стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини.