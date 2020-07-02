Кулеба летит в Турцию говорить о Крыме, торговле и обороне
Глава МИД Дмитрий Кулеба 3-4 июля посетит Турцию для участия в восьмом заседании украинско-турецкой совместной группы стратегического планирования.
Об этом "Европейской правде" в четверг сообщили в пресс-службе МИД.
На заседании стороны подведут итоги взаимодействия в первом полугодии 2020 года и определят приоритеты и задачи до конца года, отметили в министерстве.
Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу "обсудят широкий круг тем двустороннего взаимодействия и вопросы региональной безопасности".
Отдельное внимание будет уделено процессу милитаризации Крыма, нарушениям российской оккупационной властью прав человека на полуострове, динамике ситуации с безопасностью в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, противодействия российской агрессии на Донбассе и инициативам мирного урегулирования на Востоке Украины.
Министры обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и Турцией, углубление сотрудничества в энергетике, взаимодействие в сфере безопасности и обороны, перспективы завершения переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле, вопросы взаимодействия в рамках ООН, НАТО, ОБСЕ, Совете Европы.
Стороны также обсудят подготовку к девятому заседанию стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции.