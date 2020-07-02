ЄС просить 10 країн-членів виконати правила щодо компенсацій за скасовані тури

Єврокомісія почала процедуру з приводу порушення законодавства ЄС щодо прав споживачів та мандрівників 10 країнами-членами.

Про це йдеться в опублікованому сьогодні пресрелізі Єврокомісії, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Листа з офіційним повідомленням від Єврокомісії отримали країни, які дозволили туристичним компаніям видавати клієнтам ваучери замість грошей за скасовані подорожі, або суттєво відтермінували час повернення коштів. Це Чехія, Кіпр, Греція, Франція, Італія, Хорватія, Литва, Польща, Португалія та Словаччина.

Йдеться про порушення ст. 12(4) Директиви ЄС 2015/2302 щодо пакетних турів.

Згідно із законодавством ЄС, клієнти, чиї подорожі були скасовані, мають право обрати між поверненням коштів та іншими формами відшкодування, у тому числі ваучерами на майбутні поїздки.

13 травня Єврокомісія схвалила відповідні рекомендації для країн-членів, де запропонувала "гнучку" схему вирішення таких ситуацій.

"У зазначених країнах-членах національне законодавство щодо пакетних подорожей дозволяє організаторам поїздок видавати ваучери замість відшкодування коштів за скасовані подорожі, або відкладати таке відшкодування на більш тривалий термін, ніж 14 днів, як це зазначено у Директиві", - йдеться у повідомленні ЄК.

Країни-члени мають 2 місяці часу, щоб відреагувати на листа і вжити заходів для виправлення проблеми, на яку вказує Єврокомісія. Якщо цього не буде зроблено, ЄК почне наступний крок процедури, надіславши листи офіційним проханням виправити невідповідність законодавства (так звані reasoned opinions), що є другим із 5 кроків у процедурі.