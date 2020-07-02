ЕС просит 10 стран-членов выполнить правила компенсаций за отмененные туры

Еврокомиссия начала процедуру по поводу нарушения законодательства ЕС о правах потребителей и путешественников 10 странами-членами.

Об этом говорится в опубликованном сегодня Прессрелизы Еврокомиссии, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Письма с официальным уведомлением от Еврокомиссии получили страны, которые позволили туристическим компаниям выдавать клиентам ваучеры вместо денег за отмененные поездки или существенно отсрочили время возврата. Это Чехия, Кипр, Греция, Франция, Италия, Хорватия, Литва, Польша, Португалия и Словакия.

Речь идет о нарушении ст. 12 (4) Директивы ЕС 2015/2302 по пакетным турам.

Согласно законодательству ЕС, клиенты, чьи путешествия были отменены, имеют право выбрать между возвращением средств и другими формами возмещения, в том числе ваучерами на будущие поездки.

13 мая Еврокомиссия одобрила соответствующие рекомендации для стран-членов, где предложила "гибкую" схему решения таких ситуаций.

"В указанных странах-членах национальное законодательство по пакетным путешествиям позволяет организаторам поездок выдавать ваучеры вместо возмещения средств за отмененные поездки или откладывать такое возмещение на более длительный срок, чем 14 дней, как это указано в Директиве", - говорится в сообщении ЕК.

У стран-членов есть два месяца, чтобы отреагировать на письмо и принять меры для исправления проблемы, на которую указывает Еврокомиссия. Если этого не будет сделано, ЕК начнет следующий шаг процедуры, направив письма официальной просьбой исправить несоответствие законодательства (так называемые reasoned opinions), что является вторым из 5 шагов в процедуре.