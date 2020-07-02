Нотр-Дам может открыться в 2024 году, даже если не все работы завершат

Собор Парижской Богоматери может открыться для посетителей в 2024 году, даже если к тому времени некоторые реставрационные работы еще будут продолжаться.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сказал Жан-Луи Жоржелен, президент государственного учреждения, отвечающего за реконструкцию памятника.

Он отметил, что "не ставит под сомнение" возможность открыть собор для посетителей с апреля 2024 - в соответствии с пожеланием президента Эммануэля Макрона.

По его словам, риска отравления свинцом в соборе и вблизи него уже нет (напомним, во время пожара расплавились сотни тонн свинца, содержавшиеся в конструкции шпиля и на крыше).

Первые обследования сводов собора свидетельствуют, что они в хорошем состоянии. В ближайшие дни начать работы для их укрепления.

Демонтаж расплавленных пожаром строительных лесов, который начали в начале июня, планируют завершить до конца сентября 2020 года.