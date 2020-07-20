Лідери ЄС кажуть про прогрес на саміті, але не виключають і його провалу

Лідери ЄС після трьох днів саміту, присвяченого ухвалення плану порятунку європейської економіки у зв’язку з коронавірусною кризою, заявляють про досягнутий прогрес, однак все ще не виключають і повного провалу перемовин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лідери розходяться в думках з приводу того, як створити величезний фонд відновлення, покликаний допомогти витягнути Європу з найглибшої з часів Другої світової війни рецесії.

Засідання було відкладено в понеділок до 16.00 після трьох днів переговорів, які не принесли результату.

Після оголошення перерви австрійський канцлер Себестіан Курц і прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявили, що на переговорах досягнутий певний прогрес.

"Жорсткі переговори тільки що підійшли до кінця, і ми можемо бути дуже задоволені сьогоднішнім результатом. Ми продовжимо в другій половині дня", - сказав Курц.

Рютте зазначив, що переговори були близькі до провалу, але президент Європейської ради Шарль Мішель зараз працює над новою компромісною пропозицією ЄС.

"Ми ще не досягли результату, все ще може розвалитися. Але зараз все виглядає трохи більш обнадійливим, ніж вчора ввечері", - сказав він у понеділок вранці.

За даними дипломатів, лідери можуть відмовитися від саміту і спробувати досягти угоди в наступному місяці, якщо переговори проваляться.

Лідери ЄС в Брюсселі обговорюють запропонований фонд відновлення обсягом 750 мільярдів євро і бюджет ЄС на 2021-27 роки обсягом понад 1 трильйон євро.

Однак група багатих і фіскально "бережливих" північних держав - Нідерланди, Австрія, Данії і Швеція - заблокувала прогрес на саміті. Вони вважають за краще поворотні кредити, а не безкоштовні гранти для країн з великою заборгованістю, в основному на Середземноморському узбережжі, і хочуть жорсткішого контролю над тим, як витрачаються кошти.

Детальніше читайте у статті: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку.