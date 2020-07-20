Лидеры ЕС говорят о прогрессе на саммите, но не исключают и его провала

Лидеры ЕС после трех дней саммита, посвященного принятию плана спасения европейской экономики в связи с коронавирусным кризисом, заявляют о достигнутом прогрессе, однако все еще не исключают и полного провала переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лидеры расходятся во мнениях по поводу того, как создать огромный фонд восстановления, призванный помочь вытащить Европу из глубочайшей со времен Второй мировой войны рецессии.

Заседание было отложено в понедельник к 16.00 после трех дней переговоров, которые не принесли результата.

После объявления перерыва австрийский канцлер Себестиан Курц и премьер Нидерландов Марк Рютте заявили, что на переговорах достигнут определенный прогресс.

"Жесткие переговоры только что подошли к концу, и мы можем быть очень довольны сегодняшним результатом. Мы продолжим во второй половине дня", - сказал Курц.

Рютте отметил, что переговоры были близки к провалу, но президент Европейского совета Шарль Мишель сейчас работает над новым компромиссным предложением ЕС.

"Мы еще не достигли результата, все еще может развалиться. Но сейчас все выглядит немного более обнадеживающим, чем вчера вечером", - сказал он в понедельник утром.

По данным дипломатов, лидеры могут отказаться от саммита и попытаться достичь соглашения в следующем месяце, если переговоры провалятся.

Лидеры ЕС в Брюсселе обсуждают предложенный фонд восстановления объемом 750 миллиардов евро и бюджет ЕС на 2021-27 года объемом более 1 триллиона евро.

Однако группа богатых и фискально "бережливых" северных государств - Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция заблокировала прогресс на саммите. Они предпочитают возвратные кредиты, а не бесплатные гранты для стран с большой задолженностью, в основном на Средиземноморском побережье, и хотят более жесткого контроля над тем, как расходуются средства.