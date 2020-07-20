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Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом

Понеділок, 20 липня 2020, 10:00

У Молдові коронавірус виявили у двох депутатів, членів фракції "Шор" Ігоря Химича та Володимира Вітюка.

Про це йдеться у поширеній партією заяві, повідомляє "Європейська правда".

"Фракція політичної партії "Шор" повідомляє, що депутати Ігор Химич і Володимир Вітюк отримали підтвердження зараження COVID-19. Депутати самоізолювалися вдома для проходження лікування", - повідомили в партії.

Також в партії "Шор" попередили, що ще кілька їхніх депутатів погано почуваються, тому вся фракція сьогодні здасть тест на коронавірус.

"У кількох депутатів висока температура", - зазначили в партії.

Нагадаємо, парламент Молдови з 22 травня зачинили на карантин та зобов’язали усіх парламентарів здати тест, після того, як в одного з депутатів та його дружини підтвердили коронавірус.  У червні засідання відновили.

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Молдова Коронавірус
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