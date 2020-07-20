Двое депутатов парламента Молдовы заразились коронавирусом

В Молдове коронавирус обнаружили у двух депутатов, членов фракции "Шор" Игоря Химича и Владимира Витюка.

Об этом говорится в распространенном партией заявлении, сообщает "Европейская правда".

"Фракция политической партии "Шор" сообщает, что депутаты Игорь Химич и Владимир Витюк получили подтверждения заражения COVID-19. Депутаты самоизолировались дома для прохождения лечения", - сообщили в партии.

Также в партии "Шор" предупредили, что еще несколько их депутатов плохо себя чувствуют, поэтому вся фракция сегодня сдаст тест на коронавирус.

"У нескольких депутатов высокая температура", - отметили в партии.

Напомним, парламент Молдовы с 22 мая закрыли на карантин и обязали всех парламентариев сдать тест, после того, как у одного из депутатов и его супруги подтвердили коронавирус. В июне заседания возобновили.