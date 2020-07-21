Глава МЗC Німеччини вважає, що торгова угода з Британією до жовтня ще можлива

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас вважає, що угоду про вільну торгівлю з Британією все ще можна укласти до жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві міністра з нагоди візиту до Британії.

"Угода до жовтня, заснована на політичній декларації, амбітна мета, але все ж можлива" - сказав Маас.

При цьому міністр висловив повну підтримку Єврокомісії і головному переговірнику ЄС Мішелю Барньє у переговорах з Лондоном.

Як відомо, переговори між ЄС та Британією щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit тривають і сторони досі мають значні розбіжності.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.

Продовжувати перехідний період Лондон відмовився.