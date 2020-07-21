Глава МИД Германии считает, что торговое соглашение с Британией до октября еще возможно

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что соглашение о свободной торговле с Британией все еще можно заключить до октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министра по случаю визита в Британию.

"Соглашение до октября, основанное на политической декларации, амбициозная цель, но все же возможная", - сказал Маас.

При этом министр выразил полную поддержку Еврокомиссии и главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье в переговорах с Лондоном.

Как известно, переговоры между ЕС и Британией по соглашению о свободной торговле после Brexit продолжаются и стороны до сих пор имеют значительные разногласия.

Британия вышла из ЕС 31 января, но основные условия ее членства остаются в силе в течение переходного периода до конца этого года, что дает ей время для переговоров о новом соглашении о свободной торговле с блоком.

Продлевать переходный период Лондон отказался.