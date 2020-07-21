Италия получит 209 млрд евро с 750-миллиардного "фонда спасения" ЕС

Италия получит 209 млрд евро или 28% средств из 750-миллиардного фонда восстановления экономики ЕС, о котором накануне договорился саммит ЕС в Брюсселе.

Об этом заявил премьер-министр Джузеппе Конте во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Конте сказал, что план стимулирования позволит его правительству трансформировать Италию и поможет ЕС в целом противостоять кризису COVID-19 с "силой и эффективностью".

С суммы 209 млрд евро Италия получит 81 млрд евро в виде безвозвратных грантов, а 127 млрд евро - в виде кредитов.

"Теперь мы должны использовать эти средства для инвестиций и структурных реформ. У нас есть реальный шанс сделать Италию более "зеленой", более цифровой, более инновационной, более устойчивой и инклюзивной. У нас есть возможность инвестировать в школы, университеты, исследования и инфраструктуру" - сказал Конте.

Конте опроверг слухи о том, что его правительство находилось на грани краха, заявив, что его администрация "сильная", а соглашение с ЕС "усиливает действия правительства Италии".

Напомним, лидеры ЕС рано утром во вторник достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии на сумму 750 млрд евро и о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро.

О достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник - на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС.