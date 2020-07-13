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Президентка Швейцарії на три дні приїде в Україну і відвідає із Зеленським Донбас

Понеділок, 13 липня 2020, 15:26

Президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга відвідає Україну 20-23 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію підтвердили в Офісі президента.

Соммаруга разом із президентом України Володимиром Зеленським здійснить робочу поїздку на Донбас з метою ознайомлення з безпековою та соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

"Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі віч-на-віч та у складі делегацій. Заплановано обговорення широкого спектра питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені", - йдеться у повідомленні ОП.

Нагадаємо, президентка Швейцарії відклала запланований на кінець березня державний візит до України через пандемію.

Раніше в Офісі президента заявляли, що влітку 2020 року можливі ще один-два візити лідерів інших держав в Україну, але справжня активність почнеться восени, зокрема, і візити президента Зеленського за кордон.

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Швейцарія
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