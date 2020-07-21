Німеччина застерегла Туреччину від буріння у східному Середземномор'ї

У вівторок глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що Туреччина не повинна здійснювати видобуток природних ресурсів у водах східного Середземномор'я, якщо хоче домогтися прогресу у відносинах з ЄС.

Про це Маас сказав під час візиту до Афін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що Туреччина почне сейсмічні дослідження та бурові роботи в оспорюваних водах, на які поширюється угода між Анкарою і міжнародно визнаним урядом Лівії.

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"Що стосується буріння Туреччини в східному Середземномор'ї, у нас дуже чітка позиція: міжнародне право слід виконувати, тому прогрес у відносинах ЄС і Туреччини можливий тільки в тому випадку, якщо Анкара припинить провокації в східному Середземномор'ї", - заявив Маас.

Нагадаємо, Туреччина має з Грецією давні суперечки з приводу повітряного простору і морських кордонів в Егейському морі, а також щодо прав на мінеральні ресурси в східному Середземномор'ї.

Торік відносини між Грецією і Туреччиною загострилися через підписаний між Туреччиною і Лівією меморандум про взаєморозуміння щодо розмежування морських зон.