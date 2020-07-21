Германия предупредила Турцию о бурении в восточном Средиземноморье

Во вторник глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Турция не должна осуществлять добычу природных ресурсов в водах восточного Средиземноморья, если хочет добиться прогресса в отношениях с ЕС.

Об этом Маас сказал во время визита в Афины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что Турция начнет сейсмические исследования и буровые работы в оспариваемых водах, на которые распространяется соглашение между Анкарой и международно признанным правительством Ливии.

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"Что касается бурения Турции в восточном Средиземноморье, у нас очень четкая позиция: международное право следует выполнять, поэтому прогресс в отношениях ЕС и Турции возможен только в том случае, если Анкара прекратит провокации в восточном Средиземноморье", - заявил Маас.

Напомним, Турция имеет с Грецией давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье.

В прошлом году отношения между Грецией и Турцией обострились из-за подписанного между Турцией и Ливией меморандуме о взаимопонимании по разграничению морских зон.