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Ryanair планирует закрыть базы в Германии после отказа пилотов от сокращения зарплат

Вторник, 21 июля 2020, 17:42

Крупнейшая в мире лоукост-компания Ryanair закроет свою базу в аэропорту Франкфурт-Хан и, вероятно, в аэропортах Берлин-Тегель и Дюссельдорф.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Закрытие запланировано в конце лета после того, как немецкие пилоты отклонили предложенные сокращения зарплаты.

Ryanair сообщила, что предложила сокращение зарплат из-за последствий пандемии коронавируса, точное количество сокращенных рабочих мест не называется.

Также отмечается, что против предложенной экономии проголосовало небольшое большинство немецких пилотов.

"Мы должны перейти к альтернативным мерам для обеспечения экономии, что, к сожалению, будет означать закрытие баз и увольнения", - сообщила Ryanair в письме немецким пилотам.

Напомним, Ryanair в летнем графике 2021 года планирует запустить маршрут из Львова в Пизу и уже открыл бронирование билетов.

В начале июня Ryanair уже начала выполнять рейсы из Львова в Рим, Бергамо и Болонью. В летнем графике 2021 года добавятся рейсы в Пизу, Бари, Неаполь, Палермо, Турин и аэропорт Тревизо рядом с Венецией.

Кроме того, Ryanair уже летает из Киева в Бергамо, Катанию, Болонью и Рим, из Одессы - в Бергамо, Болонью и Рим, а также из Харькова в Бергамо.

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