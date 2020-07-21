Ердоган запросив іноземних лідерів на першу молитву у перетворену на мечеть Святу Софію

Турецький уряд запросив іноземних лідерів взяти участь у першій мусульманській молитві в соборі Святої Софії, статус якої нещодавно змінили для перетворення на мечеть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

У Святій Софії на 24 липня запланована перша П'ятнична молитва. Очікується, що на ній будуть присутні близько 1000-1500 осіб.

Молитви будуть проводитися відповідно до коронавірусних заходів: учасникам будуть роздані маски для обличчя, дезінфікуючі засоби для рук і молитовні килимки.

У соборі буде присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, турецькі міністри і лідери правлячої Партії справедливості і розвитку.

Очікується присутність лідерів Азербайджану та Катару. Щодо інших лідерів інформації немає.

Християнські мозаїки і фрески в соборі будуть закриті шторами під час молитви. Механізм завіси буде аналогічний тому, що використовують в кіноіндустрії.

Ердоган відвідав собор Святої Софії 19 липня, щоб особисто перевірити роботи по переобладнанню храму.

Нагадаємо, 10 липня турецький суд постановив, що рішення про перетворення мечеті в музей у 1934 році було незаконним. Ердоган миттєво підписав указ про присвоєння Айя-Софії статусу мечеті.

Цей крок викликав міжнародну критику та занепокоєння, в тому числі з боку Греції, США та Росії, а також ЮНЕСКО та Папи Франциска.

Туреччина наполягає, що статус архітектурної пам’ятки є її внутрішньою справою.

Детальніше про це рішення у статті: "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".