Эрдоган пригласил иностранных лидеров на первую молитву в превращенную в мечеть Святую Софию

Турецкое правительство пригласило иностранных лидеров принять участи в первой мусульманской молитве в соборе Святой Софии, статус которой недавно изменили для превращения в мечеть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

В Святой Софии на 24 июля запланирована первая Пятничная молитва. Ожидается, что на ней будут присутствовать около 1000-1500 человек.

Молитвы будут проводиться в соответствии с коронавирусными мерами: участникам будут розданы маски для лица, дезинфицирующие средства для рук и молитвенные коврики.

В соборе будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкие министры и лидеры правящей Партии справедливости и развития.

Ожидается присутствие лидеров Азербайджана и Катара, относительно других лидеров информации пока нет.

Христианские мозаики и фрески в соборе будут покрыты шторами во время молитвы. Механизм занавеса будет аналогичен используемому в киноиндустрии.

Эрдоган посетил собор Святой Софии 19 июля, чтобы лично проверить работы по переоборудованию храма.

Напомним,10 июля турецкий суд постановил, что решение о преобразовании мечети в музей в 1934 году было незаконным. Эрдоган мгновенно подписал указ о присвоении Айя-Софии статуса мечети.

Этот шаг вызвал международную критику и беспокойство, в том числе со стороны Греции, США и России, а также ЮНЕСКО и Папы Франциска.

Турция настаивает, что статус архитектурного памятника является ее внутренним делом.

Подробнее об этом решении в статье: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью