В Італії створюють партію "Italexit" для виходу країни з ЄС

Відомий італійський сенатор збирається запустити політичний рух з місією вивести Італію з Європейського союзу, прагнучи отримати вигоду з антибрюссельських настроїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джанлуїджі Парагоне, колишній тележурналіст, зустрівся з архітектором Brexit Найджелом Фараджем в Лондоні в понеділок, перш ніж оголосити про офіційне народження своєї партії "Italexit" пізніше на цьому тижні.

"Ми більше не можемо бути шантажовані країнами, які ображають великий престиж Італії", - сказав Парагоне, додавши, що тільки" дійсно суверенна держава", така як Британія, може впоратися з економічною кризою, спровокованою пандемією.

Парагоне залишив анти-істеблішментський "Рух 5 зірок" незабаром після того, як минулого року він сформував уряд з проєвропейською Демократичною партією.

Нинішні наміри Парагоне виглядають сумнівно, оскільки у вівторок ЄС досяг угоди про запуск Фонду економічного відновлення вартістю 750 мільярдів євро, що, за словами прихильників блоку, свідчить про його згуртованість і спільне бачення.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив раніше у вівторок, що 28% фонду буде виділено Італії у вигляді грантів і кредитів, які можуть "змінити обличчя країни".

Європейське питання домінувало в італійській політиці в останні роки, коли євроскептики звинувачували ЄС в хронічній економічній стагнації країни і труднощах з мігрантами, які прибувають з Африки.