В Италии создают партию "Italexit" для выхода страны из ЕС

Известный итальянский сенатор собирается запустить политическое движение с миссией вывести Италию из Европейского союза, стремясь получить выгоду с антибрюссельських настроений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джанлуиджи Парагоне, бывший тележурналист, встретился с архитектором Brexit Найджелом Фараджем в Лондоне в понедельник, прежде чем объявить об официальном рождении своей партии "Italexit" позже на этой неделе.

"Мы больше не можем быть шантажированы странами, которые оскорбляют престиж Италии", - сказал Парагоне, добавив, что только "действительно суверенное государство", такое как Британия, может справиться с экономическим кризисом, спровоцированным пандемией.

Парагоне оставил анти-истеблишментское"Движение 5 звезд" вскоре после того, как в прошлом году оно сформировало правительство с проевропейской Демократической партией.

Нынешние намерения Парагоне выглядят сомнительно, поскольку во вторник ЕС достиг соглашения о запуске Фонда экономического восстановления стоимостью 750 миллиардов евро, что, по словам сторонников блока, свидетельствует о его сплоченность и общее видение.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил ранее во вторник, что 28% фонда будет выделено Италии в виде грантов и кредитов, которые могут "изменить лицо страны".

Европейский вопрос доминировал в итальянской политике в последние годы, когда евроскептики обвиняли ЕС в хронической экономической стагнации страны и трудности с мигрантами, которые прибывают из Африки.