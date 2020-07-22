Авіакомпанії просять ЄС і США створити систему тестування пасажирів та дозволити поїздки

Авіакомпанії закликають ЄС та США створити спільну систему тестування пасажирів, щоб знову дозволити трансатлантичні поїздки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, відповідного листа низка компаній спрямували до віцепрезидента США Майка Пенса та єврокомісарки з внутрішніх справ Івли Йоганссон.

Серед підписантів звернення, яке з'явилося у вівторок - British Airways - American Airlines, United Airlines та Lufthansa.

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Керівники компаній пишуть, що у разі створення спільної системи тестування авіапасажирів можливо буде послабити діючі обмеження на перетин кордонів.

"Зважаючи на важливість трансатлантичних перельотів для глобальної економіки та економічного відновлення нашого бізнесу, ми вважаємо, що критично важливо знайти спосіб знову відкрити авіаперельоти між США та Європою, - зазначають у листі.

Для громадян/резидентів США в’їзд до ЄС залишається закритим, як і для громадян ЄС – до США, за винятком окремих категорій.