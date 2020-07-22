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Гондоли Венеції перевозитимуть менше туристів, бо ті погладшали

Середа, 22 липня 2020, 15:16

Гондольєри у Венеції знизили кількість осіб, яких дозволено перевозити в одному човні, пояснивши своє рішенням зростанням ваги у туристів. 

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда". 

Для туристичних гондол, які пропонують класичний тур по міських каналах, ліміт був зменшений від 6 до 5 осіб. Для гондол, які використовуються для перетину Гранд-каналу, - від 14 до 12.

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"Це правда, що в порівнянні з 10 або 15 роками тому туристи нині важать трохи більше. На відміну від ліфта, де є повідомлення про максимум 6 осіб або максимальну вагу, у нас немає ваг для зважування людей, тому ми скоротили кількість пасажирів", - заявив виданню президент Асоціації гондольєрів Венеції Андреа Балбей. 

За його словами, через надмірну вагу пасажирів вода потрапляє в судно. 

Як раніше повідомляла "Європейська правда", після запровадження карантину вода у каналах Венеції стала незвично чистою

З пом’якшенням жорсткого карантину гондоли повернулись у канали Венеції в середині травня. 

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Італія
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